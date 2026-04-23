A Taranto, un giovane di 20 anni è stato denunciato dopo aver tentato di investire alcuni poliziotti durante un controllo e poi essere fuggito. L’uomo non possedeva né patente né assicurazione sullo scooter, che è stato sequestrato. La fuga si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che lo hanno fermato e identificato. Nessuno dei poliziotti ha riportato ferite.

È scattata una denuncia a Taranto dove un giovane di 20 anni è stato ritenuto responsabile dei reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo di polizia, motivando il suo gesto con la mancanza della patente di guida. Il controllo nei pressi del distributore Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato la scorsa notte nei pressi di un distributore H.24 situato in via Venezia a Taranto. Gli agenti della Squadra Volante, durante il pattugliamento della zona, hanno notato un gruppo di giovani che si intratteneva in modo particolarmente rumoroso. L’area era già conosciuta alle forze dell’ordine come luogo di ritrovo di soggetti con precedenti penali, spesso coinvolti in furti su autovetture e spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 20enne prova a investire i poliziotti a Taranto e fugge, non ha né patente né assicurazione: denunciato

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