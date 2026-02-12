Simula il furto della sua Ferrari | denunciato

Un commerciante di 34 anni, residente a Parma ma originario di Napoli, ha simulato il furto della sua Ferrari. La polizia ha scoperto tutto dopo aver ricevuto la denuncia, scoprendo che la vettura era stata smontata e nascosta. Ora rischia di dover rispondere di truffa assicurativa e di aver tentato di ingannare la compagnia.

Ferrari Smontata a Reggio Emilia: Un Commerciante Denunciato per Truffa Assicurativa. Un commerciante di 34 anni, residente a Parma ma originario di Napoli, è stato denunciato alla Procura di Reggio Emilia con l’accusa di simulazione di reato e tentata truffa ai danni di una compagnia assicurativa. L’uomo aveva denunciato il furto della sua Ferrari California, sostenendo un danno di 60.000 euro, ma le indagini dei carabinieri hanno rivelato che l’auto era stata smontata e privata di componenti proprio dallo stesso proprietario, con l’obiettivo di ottenere un indennizzo illecito. I fatti si sono svolti tra il 25 e il 26 gennaio scorsi a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia.🔗 Leggi su Ameve.eu

