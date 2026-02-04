Casa Paisiello ci siamo quasi | Entro l?estate l?inaugurazione

Da quotidianodipuglia.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La riqualificazione di Casa Paisiello sta per concludersi. Gli operai stanno ultimando il collaudo e stanno completando le pratiche di fine lavori. Entro l’estate, dovrebbe esserci l’inaugurazione ufficiale. La città aspetta con ansia di vedere riaperta questa storica sede.

«Siamo praticamente alla fine: il collaudo è in fase di ultimazione e stiamo completando le procedure di chiusura del cantiere. Dopo cinque anni, Casa Paisiello è pronta a tornare alla città». Così il vicesindaco di Taranto, Mattia Giorno, conferma l’imminente conclusione dei lavori di restauro di uno degli edifici simbolo della Città Vecchia, destinato a diventare Casa museo dedicata al compositore tarantino Giovanni Paisiello. Un percorso complesso e atteso Un traguardo atteso a lungo, che segna la conclusione di un percorso complesso sotto il profilo tecnico, amministrativo e storico. I lavori, avviati tra il 2020 e l’inizio del 2021, hanno restituito stabilità strutturale e una nuova funzione a un immobile che rappresenta una delle radici culturali più profonde della Città vecchia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

casa paisiello ci siamo quasi entro lestate linaugurazione

© Quotidianodipuglia.it - Casa Paisiello, ci siamo quasi: «Entro l?estate l?inaugurazione»

Approfondimenti su Casa Paisiello

Asilo nido “Il melograno”, ci siamo: l’inaugurazione sabato 31 gennaio

L’asilo nido “Il Melograno” di Empoli apre le sue porte sabato 31 gennaio, offrendo un nuovo spazio a 36 bambini e bambine.

PalaRogai, ci siamo quasi: lavori di rilancio ok

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Casa Paisiello

Argomenti discussi: Casa Paisiello, finalmente ci siamo: dopo 5 anni, terminati i lavori per uno dei simboli della Città Vecchia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.