La riqualificazione di Casa Paisiello sta per concludersi. Gli operai stanno ultimando il collaudo e stanno completando le pratiche di fine lavori. Entro l’estate, dovrebbe esserci l’inaugurazione ufficiale. La città aspetta con ansia di vedere riaperta questa storica sede.

«Siamo praticamente alla fine: il collaudo è in fase di ultimazione e stiamo completando le procedure di chiusura del cantiere. Dopo cinque anni, Casa Paisiello è pronta a tornare alla città». Così il vicesindaco di Taranto, Mattia Giorno, conferma l’imminente conclusione dei lavori di restauro di uno degli edifici simbolo della Città Vecchia, destinato a diventare Casa museo dedicata al compositore tarantino Giovanni Paisiello. Un percorso complesso e atteso Un traguardo atteso a lungo, che segna la conclusione di un percorso complesso sotto il profilo tecnico, amministrativo e storico. I lavori, avviati tra il 2020 e l’inizio del 2021, hanno restituito stabilità strutturale e una nuova funzione a un immobile che rappresenta una delle radici culturali più profonde della Città vecchia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Casa Paisiello, ci siamo quasi: «Entro l?estate l?inaugurazione»

Approfondimenti su Casa Paisiello

L’asilo nido “Il Melograno” di Empoli apre le sue porte sabato 31 gennaio, offrendo un nuovo spazio a 36 bambini e bambine.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Casa Paisiello

Argomenti discussi: Casa Paisiello, finalmente ci siamo: dopo 5 anni, terminati i lavori per uno dei simboli della Città Vecchia.

Micky si è allontanato da casa da una settimana e sicuramente non riesce a ritornare. La sua dimora si trova in zona via Paisiello/ via Mascagni a Lizzano. E' docile e abituato a vivere in casa e NON conosce i pericoli della strada. Chiunque lo veda è pregato - facebook.com facebook