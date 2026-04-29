Tamponata sull' asse prosegue nella marcia | fermata da un' ambulanza di passaggio e portata in ospedale

Nel corso della tarda mattinata di oggi, il personale sanitario è intervenuto lungo l'asse nord-sud a causa di un tamponamento avvenuto all'interno della galleria. Una vettura è stata coinvolta in un incidente e, dopo aver tamponato un’altra auto, ha proseguito nel suo percorso. Successivamente, un'ambulanza di passaggio si è fermata sul luogo dell’incidente, ha assistito le persone coinvolte e le ha portate in ospedale.

ANCONA – Intervento nella tarda mattinata di oggi del personale sanitario della lungo l'asse nord-sud per un tamponamento all’altezza della galleria. Un mezzo di passaggio della Croce Gialla ha fatto accostare una donna di mezz’età al volante di una Fiat Panda, che nonostante l’incidente – il.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Donna tamponata sulle strisce pedonali: soccorsa dai passanti e trasportata in ambulanzaMESAGNE - Una donna è stata tamponata questa mattina intorno alle 11:00 di oggi (12 aprile 2026) sulle strisce pedonali di via Marconi a Mesagne,... Frena per far passare un pedone e viene tamponata: ragazza di 24 anni in ospedaleANCONA - Una ragazza di 24 anni è rimasta ferita in un tamponamento avvenuto in tarda mattinata in via Maggini, ad Ancona.