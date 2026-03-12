Frena per far passare un pedone e viene tamponata | ragazza di 24 anni in ospedale

Una ragazza di 24 anni è rimasta ferita in un tamponamento avvenuto in tarda mattinata in via Maggini, ad Ancona. La vettura che la tamponò si è fermata per far passare un pedone, ma è stata poi coinvolta in uno scontro con un altro veicolo. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi.

ANCONA - Una ragazza di 24 anni è rimasta ferita in un tamponamento avvenuto in tarda mattinata in via Maggini, ad Ancona. Secondo una prima ricostruzione, la giovane si era fermata alla guida della propria auto per consentire a un pedone di attraversare sulle strisce quando il veicolo è stato tamponato da una seconda vettura sopraggiunta alle sue spalle. Per lei è stato necessario il trasporto in ospedale a bordo di un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Le sue condizioni non sono gravi. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Tamponamento davanti alla raffineria Api, tre mezzi coinvolti. Ci sono dei feriti: disagi al traffico 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Un altro pedone investito: donna di 62 anni in ospedaleIn via Gramsci intervento della Croce Bianca con automedica, la donna è stata portata al Galliera dopo essere stata colpita sulle strisce da un... Leggi anche: Napoli, accoltellata alla schiena: ragazza di 22 anni muore in ospedale