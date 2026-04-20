Ginnastica ritmica campionati nazionali Gold | bronzo per Nicole Castellano della Gr Pontecagnano

Il 18 e 19 aprile, a Chieti, si sono svolti i Campionati nazionali Gold di ginnastica ritmica nelle categorie allieve. Tra le partecipanti, c’era anche una ginnasta della società Gr Pontecagnano, che ha ottenuto il terzo posto nella categoria A1, conquistando così una medaglia di bronzo. La competizione ha visto atlete provenienti da diverse realtà italiane, tutte impegnate nelle discipline di ginnastica ritmica.

Nelle giornate del 18 e 19 aprile, a Chieti, la ginnasta Nicole Castellano della società Gr Pontecagnano ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria A1 ai Campionati nazionali Gold allieve. L'accesso alla competizione federale è avvenuto a seguito del superamento della fase.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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