Sydney Sweeney completamente nuda in Euphoria | la scena che ha mandato in tilt la censura USA e infiammato il web

Nell’ultima puntata della serie televisiva, un’attrice ha recitato senza vestiti in una scena che ha attirato molta attenzione negli Stati Uniti. La scena ha generato numerosi commenti online e ha causato discussioni sulla censura, che si è mostrata divisa nel valutare la sua rappresentazione. La puntata ha riscosso grande visibilità anche a causa di questa sequenza, che ha suscitato reazioni diverse tra pubblico e critici.

L’ultima puntata di Euphoria è tornata a far parlare di sé, ma questa volta non solo per la trama o le interpretazioni. L’episodio trasmesso il 20 aprile ha riacceso un dibattito che va ben oltre la finzione: dove finisce la libertà creativa e dove inizia la censura televisiva negli Stati Uniti. Al centro della controversia, ancora una volta, Sydney Sweeney e il suo personaggio Cassie, protagonista di una delle scene più esplicite mai trasmesse dalla serie HBO. Nell’episodio intitolato America My Dream, Sweeney appare completamente a seno nudo mentre il suo personaggio posa per una diretta su OnlyFans, nel tentativo disperato di racimolare denaro e attenzione.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Sydney Sweeney completamente nuda in Euphoria: la scena che ha mandato in tilt la censura USA (e infiammato il web) Sydney Sweeney’s dog scene in Euphoria dubbed a ‘humiliation ritual’ Notizie correlate Euphoria 3: HBO modifica il trailer dopo le critiche a una scena 'disturbante' con Sydney SweeneyLa tv via cavo ha scelto di modificare digitalmente alcuni fotogrammi del video promozionale che hanno scatenato una polemica online. Leggi anche: In Toy Story 5 Woody torna, ma qualcosa è cambiato: la scena che ha gelato i fan (e ha infiammato il web) Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sydney Sweeney senza filtri su Euphoria: Il nudo non mi imbarazza, ma alcune scene erano inutili; Euphoria 3x02: cosa succede di importante nel nuovo episodio; Euphoria 3: la scena di nudo di Sweeney crea polemica; Chloe Cherry critica il personaggio di Cassie in Euphoria. Non fareste tutto sto clamore per il personaggio di sydney sweeney se foste abbastanza grandi da ricordare la storyline di julie cooper in OC x.com Disney ha deciso di tagliare il cameo di Sydney Sweeney nei panni di sé stessa dal film IL DIAVOLO VESTE PRADA 2. Il motivo di questa scelta non è stato rivelato. - facebook.com facebook