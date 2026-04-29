Nelle ultime settimane, il CNR ha annunciato di aver individuato i meccanismi molecolari collegati al gene SMC1A, responsabile della encefalopatia DEE85, una forma rara di epilessia. La scoperta si basa su studi approfonditi condotti sui processi biologici coinvolti nel gene, che potrebbero aprire nuove strade per la comprensione di questa condizione. La ricerca si inserisce in un percorso più ampio di analisi genetiche mirate a diagnosticare e trattare meglio le patologie neurologiche genetiche.

? Cosa sapere Il CNR identifica i meccanismi molecolari del gene SMC1A nella rara encefalopatia DEE85.. L'efficacia della molecola ataluren apre nuove strade per terapie genetiche di precisione.. I ricercatori del CNR hanno individuato i meccanismi molecolari alla base della DEE85, una rara encefalopatia epilettica dell’infanzia legata a varianti del gene SMC1A, aprendo una via concreta verso nuove strategie terapeutiche. Sedersi a tavola e parlare del futuro dei propri figli è un gesto che ogni genitore conosce, un momento di speranza che spesso si scontra con la fragilità della salute. Per le famiglie che affrontano la DEE85, una patologia che si manifesta con crisi precoci, disabilità intellettiva importante ed epilessia difficile da trattare, quella speranza ha oggi un nome scientifico più preciso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svolta nella ricerca: scoperto il segreto del gene della DEE85

Notizie correlate

Segreto del Cilento: scoperto il gene Lav che sfida l’invecchiamentoUn gruppo di ricerca guidato dal neurologo Puca ha identificato una variante genetica, denominata Lav, capace di offrire protezione contro le...

Banana Cavendish: Gene della Resistenza Scoperto, Stop alla MalattiaLa Banana Cavendish Salva: Scoperto il Gene per Resistere alla Malattia di Panama Una svolta cruciale nella lotta per la salvaguardia della banana...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Artico, neve come laboratorio chimico: scoperto il bromato nel manto nevoso delle Svalbard; Diabete di tipo 1, la svolta che allontana l'insulina per anni: come funziona la terapia che congela la malattia prima dell'esordio; Tumori colon, pancreas e seno: molecola li rende riconoscibili dal sistema immunitario; Premio Capo d'Orlando, tra gli insigniti della 28esima edizione Valentina De Laurentiis -.

Svolta nella ricerca sul morbo di Parkinson, gli scienziati hanno fotografato per la prima volta la causa scatenanteFoto alla causa del Parkinson: se non proprio così, di certo oggi gli scienziati guidati dall’Università di Cambridge (Regno Unito) hanno fatto un passo avanti importantissimo nella ricerca sul ... greenme.it

Svolta storica nella cura all'Aids: scoperto vaccino che attiva le difese dopo una dose. Come funzionaUn team di ricercatori ha raggiunto un traguardo mai visto nel campo dei vaccini contro l’Hiv: l’induzione di anticorpi neutralizzanti dopo una sola iniezione, testata sui primati non umani. La ... notizie.tiscali.it

#PassioneStadiNEWS LA SVOLTA: INVESTIMENTO DA 55 MILIONI Dopo anni di stallo e tensioni, il club viola ha ufficialmente aperto alla possibilità di investire direttamente ( la metà dei 110 milioni previsti ) per il completamento del progetto. AC - facebook.com facebook

Svolta nel mercato del petrolio: gli Emirati Arabi escono dall’Opec x.com