Banana Cavendish | Gene della Resistenza Scoperto Stop alla Malattia
Un team di ricercatori australiani ha identificato un gene nella banana Cavendish che permette di resistere alla malattia di Panama. Questa scoperta rappresenta un passo importante per proteggere la produzione di uno dei frutti più esportati al mondo. La ricerca si è concentrata su una variazione genetica presente in alcune piante selvatiche, che ora può essere applicata per sviluppare varietà più resistenti. La scoperta apre nuove possibilità per il settore agricolo.
La Banana Cavendish Salva: Scoperto il Gene per Resistere alla Malattia di Panama. Una svolta cruciale nella lotta per la salvaguardia della banana Cavendish, il frutto più esportato al mondo, è stata annunciata da un team di ricercatori australiani. Individuata una specifica regione del genoma, localizzata sul cromosoma 5, che conferisce resistenza al Fusarium oxysporum f. sp. cubense, il fungo responsabile di una malattia devastante per le piantagioni globali. La scoperta, frutto di cinque anni di studi, apre la strada a nuove strategie di breeding per proteggere una coltura fondamentale per l’alimentazione di milioni di persone.🔗 Leggi su Ameve.eu
Scoperto il gene che potrebbe salvare le banane dalla malattia di PanamaGli scienziati hanno individuato un gene che potrebbe proteggere le piante di banana dalla malattia di Panama.
Leggi anche: Carlo Vanzini saluta commosso in diretta su Sky dopo l’annuncio della malattia. Gené: “Ti aspetto”Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scoperto il gene che può salvare le banane; Scoperto il gene che potrebbe salvare le banane dalla malattia di Panama.
Scoperto il gene che può salvare le bananeRicercatori dell’Università del Queensland localizzano sul cromosoma 5 la regione che protegge dalla variante Sub Tropical Race 4. msn.com
Prima banana geneticamente modificata ottiene autorizzazione per il consumoMentre in Italia si discetta ancora di carne coltivata in laboratorio, in Australia quella che i suoi creatori hanno definito la prima banana geneticamente modificata ha ottenuto una prima ... ilfattoquotidiano.it
Le banane in Sicilia rappresentano una realtà agricola in crescita, sebbene con caratteristiche uniche. Storicamente, la presenza del banano sull'isola risale probabilmente al XV-XVI secolo, con una varietà locale chiamata "Comune di Sicilia" (o banana local - facebook.com facebook