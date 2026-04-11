Durante la terza edizione della conferenza ALC Aging and Longevity a Roma, è stato annunciato il ritrovamento di una variante genetica chiamata Lav, scoperta da un team di ricercatori guidato da un neurologo. Questa variante, presente in alcune persone del Cilento, sembra offrire una forma di protezione contro le malattie legate all'invecchiamento. I risultati dello studio sono stati presentati in occasione dell'evento.

Un gruppo di ricerca guidato dal neurologo Puca ha identificato una variante genetica, denominata Lav, capace di offrire protezione contro le patologie legate all’invecchiamento, presentandone i risultati durante la terza edizione della ALC Aging and Longevity Conference tenutasi a Roma. Lo studio, che ha coinvolto per circa tre anni 600 centenari residenti nel territorio del Cilento, rivela come specifiche modifiche al DNA possano contrastare disturbi cardiovascolari e neurodegenerativi. La scoperta del gene Lav tra i centenari del Cilento. Il cuore della ricerca si concentra sulla capacità di alcune varianti genetiche di preservare la salute anche con l’avanzare dell’età. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Segreto del Cilento: scoperto il gene Lav che sfida l’invecchiamento

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