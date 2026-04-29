Svolta nei voli sostenibili | easyJet e Rolls-Royce testano il primo motore aeronautico al 100% a idrogeno

Per la prima volta nel settore dell’aviazione, un motore a reazione è stato avviato e testato con successo utilizzando esclusivamente idrogeno come combustibile. Due aziende, una compagnia aerea e un costruttore di motori, hanno condotto questa sperimentazione, segnando un passo avanti nella ricerca di alternative più sostenibili nel trasporto aereo. Il test rappresenta un risultato innovativo nel campo dei voli a emissioni zero.

Per la prima volta nel settore dell’aviazione, un motore a reazione ha funzionato con successo utilizzando esclusivamente idrogeno. Il risultato arriva dal programma congiunto di easyJet e Rolls-Royce, che hanno completato una fase cruciale di test aprendo una nuova prospettiva per i voli a basse emissioni. Il motore Pearl 15, opportunamente modificato, ha raggiunto la massima potenza di decollo alimentato al 100% a idrogeno durante le prove condotte presso il Nasa Stennis Space Center in Mississippi. I test a terra hanno dimostrato che un moderno motore aeronautico può operare in sicurezza lungo un intero ciclo di volo simulato, dall’accensione all’atterraggio, anche in condizioni operative complesse.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Rolls-Royce Cullinan: il design della futura SUV lux mostra dettagli in primo approdoRolls-Royce Cullinan: il design della futura SUV lux mostra i primi dettagli Sarà il 2026 a dare forma a una nuova Rolls-Royce Cullinan, la prima... Phantom Arabesque, la prima Rolls-Royce con cofano completamente inciso al laserPhantom Arabesque: L’Arte Laserata di Rolls-Royce, un Omaggio al Medio Oriente Rolls-Royce ha presentato il 16 febbraio 2026 la Phantom Extended...