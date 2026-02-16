Phantom Arabesque la prima Rolls-Royce con cofano completamente inciso al laser

Rolls-Royce ha svelato il 16 febbraio 2026 la Phantom Extended Arabesque, una vettura unica nel suo genere, perché il cofano è inciso interamente a laser. La casa britannica ha deciso di dedicare questa auto al Medio Oriente, inserendo motivi arabesca dettagliati che si notano subito. La decorazione, realizzata con una tecnologia avanzata, rende questa vettura un pezzo di arte su strada.

Phantom Arabesque: L'Arte Laserata di Rolls-Royce, un Omaggio al Medio Oriente. Rolls-Royce ha presentato il 16 febbraio 2026 la Phantom Extended Arabesque, una vettura che ridefinisce i confini della personalizzazione di lusso. Per la prima volta al mondo, un'automobile sfoggia un cofano interamente inciso al laser, frutto di cinque anni di ricerca e sviluppo. Il progetto, commissionato dal Private Office Dubai, trae ispirazione dall'architettura mediorientale e dalle sue intricate schermature mashrabiya, reinterpretate con una tecnologia all'avanguardia. Un'Evoluzione dell'Artigianato: La Nascita del Mashrabiya Laserato.