Rolls-Royce Cullinan | il design della futura SUV lux mostra dettagli in primo approdo

La nuova Rolls-Royce Cullinan si mostra in anteprima con i primi dettagli di design. La casa britannica ha svelato alcune immagini che mostrano un progetto ancora in fase di sviluppo, previsto nei primi mesi del 2026. La futura SUV mantiene l’eleganza tipica del marchio, ma si presenta con linee più moderne e dettagli rivisti, pronti a conquistare chi cerca lusso e stile. La versione attuale, lanciata nel 2018, sarà seguita da un modello che punta a rinnovarsi senza perdere il fascino di sempre.

Rolls-Royce Cullinan: il design della futura SUV lux mostra i primi dettagli Sarà il 2026 a dare forma a una nuova Rolls-Royce Cullinan, la prima vettura a seguire l'attuale modello lanciato nel 2018, ma con un aspetto decisamente rinnovato. I render digitali, emersi negli ultimi giorni, mostrano l'andamento del design del futuro SUV di lusso, in fase di sviluppo interno alla casa britannica, che sembra ormai essersi decisa per un linguaggio stilistico più moderno, con forme più nette, linee meno tradizionali, ma sempre fedeli all'identità del marchio. Un modello che, a differenza di quanto previsto in precedenza, potrebbe non essere più dotato di motore termico, bensì completamente elettrico, grazie a una nuova architettura tecnologica che l'azienda sta adottando per la sua gamma "Luxury Architecture".

