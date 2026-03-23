Meteo addio alla mitezza | l' aria artica piomba sulla Lombardia Neve a 400 metri e temperature giù di 6 gradi

A Monza e nel resto della Lombardia la stabilità meteorologica di questi giorni sta per interrompersi a causa di un fronte freddo proveniente dal circolo polare artico. Come riporta Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, dopo un inizio di settimana mite, con massime che tra lunedì e martedì toccheranno i 19 gradi in pianura, mercoledì il tempo cambierà drasticamente a partire dalle Alpi. Il peggioramento porterà piogge su quasi tutta la regione e possibili temporali nelle zone orientali. La quota neve calerà in modo netto, arrivando fino a 400 o 500 metri sui settori alpini di confine. Giovedì il fronte si sposterà verso sud, lasciando spazio a schiarite ma portando con sé venti forti da nord e un calo termico sensibile. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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