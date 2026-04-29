Sviluppo industriale i dati della Svimez | il Pil della Sicilia in crescita costante

Secondo i dati della Svimez, il Pil della Sicilia sta crescendo con costanza, segnando un progresso nel settore industriale meridionale. Durante il seminario intitolato “Industria – Europa – Sud”, si è discusso di come l’industria del sud Italia possa allinearsi alle grandi trasformazioni europee. I numeri evidenziano una tendenza positiva, con un miglioramento che si mantiene nel tempo e che rappresenta una svolta rispetto al passato.

Un’industria meridionale che può finalmente agganciarsi con continuità alle grandi trasformazioni europee: è questo il filo rosso emerso dal seminario “Industria – Europa- Sud. Analisi e prospettive”, realizzato da Confindustria in collaborazione con l' Associazione per lo Sviluppo dell'Industria.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Ars, Pivetti gagliardi incontra il presidente Galvagno: "Dagli interporti passa lo sviluppo economico e industriale della Sicilia"Michele Pivetti Gagliardi, amministratore unico della Società degli Interporti Siciliani (Sis), ha incontrato oggi a Palazzo dei Normanni Gaetano... Schifani: "Pil della Sicilia incide per il 5,1% di quello italiano""Nel roadshow di Bnl Bnp Paribas oggi a Palermo è stato sottolineato come il Pil della Sicilia, nel periodo post pandemia, sia risultato del 9,3% più... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La Sicilia cresce più dell’Italia, ma la sfida ora è trasformare il boom in sviluppo stabile; Cina, il settore dei servizi ha contribuito per il 61,7% al Pil del 1^ trimestre. La Sicilia cresce più dell’Italia, ma la sfida ora è trasformare il boom in sviluppo stabileLa Sicilia cresce. E lo fa più del resto del Paese. I numeri lo confermano: nel 2024 il Pil dell’Isola è superiore del 9,3% rispetto al periodo pre-pandemia, un dato migliore sia del Mezzogiorno (+7,6 ... tp24.it Svimez: in Sicilia crescita del PIL dell'11,8 per cento tra il 2021 ed il 2024Una crescita del PIL dell'11,8 per cento nel periodo compreso fra il 2021 ed il 2024, la più alta fra tutte le regioni italiane; un dato certificato per la Sicilia dall'ultimo rapporto Svimez, ... rainews.it L’ultimo rapporto “Un Sud che innova e produce” è l’ennesima conferma delle ottime performance economiche della #Sicilia negli ultimi anni. Nella fotografia di SRM Studi Ricerche Mezzogiorno (Intesa Sanpaolo) emergono il dinamismo del Pil siciliano, ch - facebook.com facebook