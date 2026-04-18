Durante un evento finanziario a Palermo, è stato evidenziato che il prodotto interno lordo della Sicilia, nel periodo successivo alla pandemia, è cresciuto del 9,3%, superando quello di paesi come Spagna, Germania e Francia, oltre a quello nazionale. Inoltre, una dichiarazione ufficiale ha precisato che il Pil regionale rappresenta circa il 5,1% di quello dell'intera Italia.

"Nel roadshow di Bnl Bnp Paribas oggi a Palermo è stato sottolineato come il Pil della Sicilia, nel periodo post pandemia, sia risultato del 9,3% più alto, facendo meglio di Spagna, Germania, Francia e della stessa Italia. A richiamare il dato, in un post su Facebook, è stato il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, che ha ricordato anche come il Pil dell’Isola incida per il 5,1% su quello nazionale, sottolineando la necessità di “accelerare sul capitale umano e tecnologico”. Il quadro economico dell’Isola, del resto, conferma una fase di espansione: nel 2024 il Pil siciliano è cresciuto dell’1,8%, secondo i dati Istat, segnando il ritmo di crescita più alto tra le regioni italiane.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schifani: "Pil della Sicilia incide per il 5,1% di quello italiano"

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Cresce il Pil siciliano, nel 2024 l'Isola meglio di Spagna, Germania, Francia e Italia, non solo turismo ma anche Innovazione, Schifani: Accelerare sul capitale umano e tecnologico; Assalto pre-elettorale al tesoretto da 7 miliardi. Gli alleati frenano Schifani; Rimborso Irpef al 50% in Sicilia per nuovi residenti dall’estero; Crescita e conti risanati: la Sicilia riparte, Catanzaro PD attacca senza argomenti.

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Nel roadshow di BNL BNP Paribas, oggi a #Palermo, è stato citato il fatto che il Pil della #Sicilia era del 9,3% più alto nel post Pandemia, davanti a Spagna, Germania, Francia e la stessa Italia. Il Pil della Sicilia incide per il 5,1% di quello italiano. Occorre ac - facebook.com facebook