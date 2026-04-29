Svendita delle sedi Rai in campo Fiorello e la presidente della Vigilianza Floridia | Interrogazioni a Giorgetti e Giuli per salvare il patrimonio della tv pubblica

Da lanotiziagiornale.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente della commissione di Vigilanza Rai ha espresso un chiaro rifiuto alla vendita delle sedi storiche dell’azienda. Nel frattempo, sono state presentate interrogazioni a membri del governo per chiedere chiarimenti sulla tutela del patrimonio della televisione pubblica. Tra le polemiche, spiccano le prese di posizione di alcuni rappresentanti istituzionali e personalità del mondo dello spettacolo, tra cui un noto artista.

Un “no” secco alla (s)vendita dei gioielli di famiglia della Rai. È quello che arriva dalla presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia. La senatrice 5s, che in questa battaglia è affiancata dallo showman Fiorello, ha annunciato che presenterà due interrogazioni al governo per farsi spiegare come possono i vertici di TeleMeloni arrogarsi il diritto di alienare impunemente tesori senza prezzo come Palazzo Labia a Venezia, la sede Rai sul Canal Grande, che vanta al suo interno un ciclo unico di affreschi del Tiepolo. In nome di un piano di alienazioni immobiliari che, oltretutto, non è mai stato discusso in Vigilanza. Presidente, grazie anche agli interventi di Fiorello, in molti stanno protestando contro la vendita del Teatro delle Vittorie di Roma.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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