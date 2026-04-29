Svendita delle sedi Rai in campo Fiorello e la presidente della Vigilianza Floridia | Interrogazioni a Giorgetti e Giuli per salvare il patrimonio della tv pubblica

La presidente della commissione di Vigilanza Rai ha espresso un chiaro rifiuto alla vendita delle sedi storiche dell’azienda. Nel frattempo, sono state presentate interrogazioni a membri del governo per chiedere chiarimenti sulla tutela del patrimonio della televisione pubblica. Tra le polemiche, spiccano le prese di posizione di alcuni rappresentanti istituzionali e personalità del mondo dello spettacolo, tra cui un noto artista.

Un “no” secco alla (s)vendita dei gioielli di famiglia della Rai. È quello che arriva dalla presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia. La senatrice 5s, che in questa battaglia è affiancata dallo showman Fiorello, ha annunciato che presenterà due interrogazioni al governo per farsi spiegare come possono i vertici di TeleMeloni arrogarsi il diritto di alienare impunemente tesori senza prezzo come Palazzo Labia a Venezia, la sede Rai sul Canal Grande, che vanta al suo interno un ciclo unico di affreschi del Tiepolo. In nome di un piano di alienazioni immobiliari che, oltretutto, non è mai stato discusso in Vigilanza. Presidente, grazie anche agli interventi di Fiorello, in molti stanno protestando contro la vendita del Teatro delle Vittorie di Roma.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Svendita delle sedi Rai, in campo Fiorello e la presidente della Vigilianza, Floridia: “Interrogazioni a Giorgetti e Giuli per salvare il patrimonio della tv pubblica” Notizie correlate Il Ministro Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie: progetto sinfonico e dialogo con la RaiIl futuro del Teatro delle Vittorie torna al centro del dibattito grazie a Fiorello, che durante il programma radiofonico “La Pennicanza” ha... Leggi anche: Teatro delle Vittorie, Fiorello e mezzo Parlamento contro la vendita decisa dalla Rai. Floridia: “Ha ragione lo showman, va salvato” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Sede Regionale RAI della Calabria, salvata dall’assenza di un umarello; La Rai vende le sedi per prenderle in affitto; La Rai vende le sedi per prenderle in affitto. La Rai vende le sedi per prenderle in affittoTra gli immobili di Roma messi sul mercato ci sono: lo storico Teatro delle Vittorie e le sedi di Via Goiran, Via Col di Lana: e?Via Cadlolo - ... romadailynews.it Rai, Da Palazzo Labia con gli affreschi del Tiepolo alla sede di Ponti in corso Sempione: ecco le 15 sedi messe in vendita da Viale Mazzini. Basi d’asta non pervenuteUUsigrai: Triste vedere come la Rai promuove il proprio patrimonio immobiliare solo per venderlo. Fiorello rivela: 7 milioni per il Teatro delle Vittorie ... lanotiziagiornale.it Peppe Puccia denuncia la svendita di un asset strategico e in utile. Il Presidente del Libero Consorzio: "Strumentalizzazioni, il percorso è solo all'inizio e decideremo in modo trasparente" #sac https://siracusapress.it/attualita/privatizzazione-sac-scontro-a-sir - facebook.com facebook