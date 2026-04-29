Supporto psicologico a scuola ANP | Servizio necessario ma no a nuovi carichi senza compensi per le segreterie

Il decreto interministeriale MIM-MEF n. 56 del 30 marzo 2026 introduce un servizio di supporto psicologico nelle scuole secondarie, previsto in via sperimentale. L’Associazione Nazionale dei Presidi ha dichiarato che il servizio è necessario, ma si oppone all’assegnazione di nuovi carichi di lavoro alle segreterie senza un corrispettivo economico. La misura riguarda gli studenti delle scuole secondarie e mira a offrire supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche.

Il decreto interministeriale MIM-MEF n. 56 del 30 marzo 2026 introduce in via sperimentale un servizio di sostegno psicologico per gli studenti delle scuole secondarie. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate App per supporto psicologico studenti Valditara: primo servizio digitale della Scuola costituzionaleA Valditara, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l’avvio ufficiale di una nuova applicazione digitale... AscoltaMI, arriva il servizio di supporto psicologico telematico per gli studenti: operativo da marzo tramite la piattaforma UNICAIl Ministero dell'Istruzione e del Merito avvia AscoltaMI, il nuovo servizio di supporto psicologico dedicato agli studenti delle scuole secondarie. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Benessere a scuola, arriva AscoltaMI per il supporto psicologico degli studenti: spetterà un voucher di 250 euro a chi ne farà richiesta - DECRETO; Il CNOP ti informa | 28/04/2026; Parte il programma AscoltaMI di supporto psicologico per gli studenti; Bonus AscoltaMI 2026: il nuovo voucher psicologico per studenti da 250 euro. Benessere a scuola, arriva AscoltaMI per il supporto psicologico degli studenti: spetterà un voucher di 250 euro a chi ne farà richiesta – DECRETOIl Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ufficializzato il decreto che disciplina l’erogazione di un servizio di sostegno psicologico r ... tecnicadellascuola.it Covid. Supporto psicologico nelle scuole: stanziato 1 milione di euroLo stanziamento è destinato a finanziare il bando per reperire specialisti psicologi-psicoterapeuti da mettere a disposizione di personale scolastico, studenti e loro famigliari, come previsto nel ... quotidianosanita.it Supporto psicologico giovani e adulti, in presenza oppure online Salve a tutti! Sono una psicologa e mi occupo di sostegno psicologico rivolto a individui, coppie e famiglie e offro servizi di Consulenza Tecnica di Parte civile e penale. È possibile iniziare c - facebook.com facebook Il sistema sanitario nazionale affronta quotidianamente una richiesta di supporto psicologico e psichiatrico imponente. Leggendo i dati ufficiali del Rapporto Salute Mentale 2024 (fonte SISM - Ministero della Salute), emergono evidenze cruciali sull'asse… x.com