AscoltaMI arriva il servizio di supporto psicologico telematico per gli studenti | operativo da marzo tramite la piattaforma UNICA

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha lanciato un nuovo servizio di supporto psicologico per gli studenti delle scuole secondarie. Si chiama AscoltaMI e sarà attivo da marzo, accessibile tramite la piattaforma telematica UNICA. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto a chi attraversa momenti difficili, con un servizio semplice da usare e di facile accesso.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito avvia AscoltaMI, il nuovo servizio di supporto psicologico dedicato agli studenti delle scuole secondarie. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su AscoltaMI UNICA La Sapienza per gli studenti iraniani: tra le misure anche uno sportello di supporto psicologico La Sapienza si impegna a sostenere gli studenti iraniani attraverso iniziative concrete, tra cui l’apertura di uno sportello di supporto psicologico. La Sapienza offre supporto psicologico agli studenti italiani traumatizzati da Gaza La Sapienza ha deciso di offrire supporto psicologico agli studenti italiani che si sentono traumatizzati dagli eventi a Gaza. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ci siamo! Questo weekend arriva la magia È il momento di fermarsi, ascoltare e vivere un’emozione insieme WILD SYMPHONY, la fiaba musicale firmata da Dan Brown, prende vita dal vivo con il Corpo Musicale Mons. G. Nava di Lurago d’Erba facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.