App per supporto psicologico studenti Valditara | primo servizio digitale della Scuola costituzionale

Il Ministro Giuseppe Valditara ha annunciato il lancio di un’app dedicata al supporto psicologico degli studenti. Si tratta del primo servizio digitale rivolto alla scuola costituzionale, pensato per offrire un aiuto immediato a chi ne ha bisogno. L’obiettivo è rendere più accessibile il sostegno psicologico, integrandolo nelle risorse a disposizione degli studenti. La piattaforma sarà disponibile a breve, e l’intento è di rispondere prontamente alle esigenze di chi si trova in difficoltà.

Valditara, al via l'app per il sostegno psicologico agli studenti: "Tassello importante per la Scuola costituzionale" A Valditara, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'avvio ufficiale di una nuova applicazione digitale dedicata al supporto psicologico per gli studenti. Il servizio, che partirà ufficialmente a partire dal mese di febbraio 2026, rappresenta una novità significativa all'interno del progetto della "Scuola costituzionale", con un particolare sulla persona dello studente. La scelta è stata presa in considerazione insieme alla Conferenza Stato Regioni, e rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare il sistema educativo, ormai in una fase di rinnovamento strutturale.

