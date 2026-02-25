Docenti tutor e orientatori | risorse 2025 2026 sbloccate dopo il sollecito Uil Scuola al Ministero

Il decreto di riparto delle risorse per la valorizzazione dei docenti tutor e orientatori per l'anno scolastico 20252026 è stato finalmente emanato. L'articolo Docenti tutor e orientatori: risorse 20252026 sbloccate dopo il sollecito Uil Scuola al Ministero. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Docenti tutor e orientatori, UIL Scuola sollecita il decreto di riparto: le scuole attendono i fondi per l’anno scolastico 2025/2026 mentre i dirigenti operano senza certezzeLa UIL Scuola ha scritto ai dirigenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per chiedere di approvare subito il decreto di riparto dei fondi destinati a docenti tutor e orientatori.

Docenti tutor e orientatori, apre la piattaforma 2025/26. Compenso da 1.500 a 2.725 euro lordo Stato. NOTA MinisteroIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aperto la piattaforma per i docenti tutor e orientatori per l’anno scolastico 202526, con un compenso che varia da 1.

Temi più discussi: Docenti Tutor e orientatori 2025/26: requisiti, compensi, formazione [LO SPECIALE]; Docenti tutor e orientatori: la Uil Scuola sollecita il Ministero sul decreto di riparto delle risorse; Risorse per tutor e orientatori: le scuole non possono più attendere; Che fine hanno fatto le risorse per tutor e orientatori?.

Piano di formazione Orientamenti, docenti con nomina tutor e orientatore dovranno completare il corso entro il 28 febbraioIn base alla Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 6548 del 12 dicembre 2025, il corso OrientaMenti – Livello base – Scuola secondaria di secondo grado – IV edizione (ID corso: 4282 ... orizzontescuola.it

Docenti tutor e orientatori, UIL Scuola sollecita il decreto di riparto: le scuole attendono i fondi per l’anno scolastico 2025/2026 mentre i dirigenti operano senza certezzeLa UIL Scuola ha inviato una lettera formale ai capi dipartimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito per richiedere l'emanazione urgente del decreto di riparto delle risorse destinate ai doce ... orizzontescuola.it

Istruzione: Rosolen, nostro sistema dà risposte a cambiamenti in atto La assessora al congresso della Uil Scuola Rua Fvg "Il confronto con le organizzazioni sindacali deve continuare a essere franco, costruttivo e utile guardando a un mondo della scuola che - facebook.com facebook

Graduatorie GPS 2026/28: Roberta Vannini UIL Scuola RUA ci spiega le novità dell'aggiornamento 2026/28. Dal nuovo algoritmo alle sanzioni, cosa bisogna aspettarsi. x.com