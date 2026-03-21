Supplenze docenti precari over 67 | vittoria in Tribunale contro il Ministero permanenza in GPS per raggiungere il minimo contributivo

Un tribunale di Siena ha deciso di reintegrare in GPS una docente precaria di 67 anni, che non aveva raggiunto i contributi minimi richiesti. La decisione è arrivata dopo un procedimento legale contro il Ministero dell'Istruzione, riguardante le supplenze di docenti over 67. La docente potrà quindi rimanere nelle graduatorie per continuare a svolgere incarichi di insegnamento.

Il Tribunale di Siena riammette in GPS una docente precaria 67enne senza contributi minimi, garantendole supplenze fino ai 71 anni L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Carta docenti 2026 estesa anche ai precari, ma ridotta a 400 euro, Cgil contro il Ministero: "Taglio ingiusto"La Carta docente verrà estesa anche ai docenti supplenti, ma nel decreto interministeriale si prevede una riduzione dell’importo di circa 100 euro. Docenti con supplenze brevi, come si valuta il servizio nelle GPS 2026. Scarica la BOZZANel question time del 26 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto dell’Anief, è stato affrontato... Aggiornamenti e notizie su Supplenze docenti Argomenti discussi: Immissioni in ruolo da GPS 2026: come funziona il Doppio Canale e cosa cambia per i docenti precari. Carta docente, non si possono discriminare i supplenti anche quelli con contratto breve: a Padova il giudice risarcisce con 1.000 euro un’insegnante precaria difesa da ...La mancata assegnazione della Carta del docente ai precari, anche per le supplenze brevi, è stata bacchettata tantissime volte in tribunale. orizzontescuola.it Precari e supplenze brevi, vittoria Anief in tribunale a Bergamo: il Ministero dell’Istruzione condannato a pagare un risarcimento di 1.160 euro per la RPD negataIl Tribunale di Bergamo condanna il Ministero a risarcire 1.160 euro a un docente precario. Grazie ad Anief viene riconosciuta la RPD per supplenze brevi. orizzontescuola.it