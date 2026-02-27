Disabilità bando Vita & Opportunità da 386 milioni | coinvolte anche le scuole domande dal 2 marzo al 29 agosto

Dal 2 marzo 2026 è attivo il bando “Vita & Opportunità” promosso dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e rivolto alle scuole. Il finanziamento complessivo ammonta a 386 milioni di euro e le domande possono essere presentate fino al 29 agosto. L’obiettivo dell’avviso è sostenere progetti e iniziative dedicate alle persone con disabilità.

È aperto dal 2 marzo 2026 lo sportello dell'Avviso pubblico di sovvenzione "Vita & Opportunità – Un futuro migliore e di valore per tutti", promosso dal Ministro per le Disabilità – Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.