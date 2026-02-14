Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 121 milioni di euro dopo che nessuno ha indovinato il “6” nell’ultima estrazione di sabato 14 febbraio, facendo salire la cifra in palio e alimentando la speranza di molti giocatori. Nel concorso di questa sera, ci sono state anche due vincite da quasi 72 mila euro ciascuna, che si sono aggiunte ai premi distribuiti. La somma cresce ancora, attirando l’attenzione di chi prova la fortuna.

Vola ancora più in alto il Jackpot del SuperEnalotto che arriva a 121 milioni di euro in palio nel concorso di questa sera sabato 14 febbraio perché il “6” continua a nascondersi. La fortuna però non si ferma così come le vincite perché sono due le persone che festeggiano dopo aver centrato 1 punto 5 da 71.928,31 euro. Le giocate vincenti sono state realizzate a Monfalcone, in provincia di Gorizia, presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Trieste,133 e a Sona, in provincia di Verona, presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Riv. 11 Troiani situato in via Trentino, 1. La combinazione vincente è stata: 1 - 52 - 57 - 71 -76 – 83 - J 37 - SS 3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SuperEnalotto: Jackpot a 121 milioni e due vincite da quasi 72mila euro

