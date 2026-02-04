Reggia di Caserta nominato il nuovo CdA | ecco chi sono i 4 componenti

Il Ministro della Cultura ha firmato il decreto di nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Reggia di Caserta. Quattro persone entrano in carica per gestire uno dei musei più importanti d’Italia. La scelta punta a garantire continuità e professionalità nella cura del patrimonio storico e artistico della reggia.

Il Ministro della Cultura ha firmato il decreto di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Reggia di Caserta, uno dei più importanti poli museali e storici d’Italia, garantendo continuità e professionalità nella gestione del patrimonio culturale e artistico della storica residenza.🔗 Leggi su Casertanews.it

