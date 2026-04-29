La Corte dei Conti ha emesso una condanna nei confronti del Movimento 5 Stelle riguardo alla gestione del Superbonus, evidenziando come questa misura abbia avuto un impatto significativo sulle finanze pubbliche. La decisione arriva in un momento in cui si discute delle conseguenze economiche di questa misura e delle responsabilità politiche legate alla sua applicazione. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato dai rappresentanti del partito coinvolto.

Il Superbonus pesa sulle casse dello Stato. A dirlo non è il governo ma la Corte dei Conti. Come denunciato da Lino Ricchiuti, "mentre i parlamentari del Movimento 5 Stelle e il loro apparato di propaganda sui social continuano a rivendicare il Superbonus come una conquista storica, i numeri li smentiscono senza appello. Non lo dice il governo, non lo dice Fratelli d'Italia. Lo dice la Corte dei Conti. Il dato è semplice e devastante: senza il peso del Superbonus, il deficit italiano nel 2025 si sarebbe fermato al 2,7 per cento del PIL". E invece ecco, "siamo al 3,1 per cento. Quello 0,4 di differenza non è un numero astratto: è la ragione per cui l'Italia resta dentro la procedura europea per deficit eccessivo, è la ragione per cui il governo non ha margini di spesa da destinare a sanità, scuola e sostegno alle imprese".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Superbonus, "la Corte dei Conti condanna il M5s": il colpo di grazia a Conte

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