Il governo ha annunciato di aver raggiunto una riduzione significativa del deficit, risultato che molti consideravano difficile da ottenere. Tuttavia, si fa notare che senza il superbonus introdotto durante il precedente governo, il rapporto tra deficit e PIL sarebbe rimasto sotto il 3%. La dichiarazione è accompagnata da una nota di rabbia da parte di alcuni esponenti politici, che criticano le scelte fatte in passato.

“Riguardo alla riduzione del deficit, il Governo ha ottenuto un risultato considerato da molti irraggiungibile. Nel 2022, quando si è insediato l’attuale Governo, abbiamo trovato un rapporto deficitPil dell’8,1%; oggi lo abbiamo portato al 3,1%. Un dato non solo inferiore di 5 punti percentuali rispetto a quando ci siamo insediati, ma anche migliore delle previsioni del Governo stesso, che si fermavano al 3,3% per il 2025?. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X. “Resta il rammarico – prosegue la premier – per aver mancato di poco la soglia del 3%, che avrebbe consentito di uscire dalla procedura di infrazione europea con un anno di anticipo, cosa che avrebbe significato maggiore capacità di spesa per lo Stato”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Senza il superbonus di Conte il deficit sarebbe sotto al 3%”: la rabbia di Giorgia per la beffa dei conti pubblici

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