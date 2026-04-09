Superbonus centinaia di cantieri abbandonati I costruttori | Soldi a imprese non qualificate

A Napoli e nella provincia, numerosi cantieri legati al Superbonus 110 sono rimasti incompiuti e abbandonati. Le imprese coinvolte sono state accusate di aver ricevuto i finanziamenti senza essere adeguatamente qualificate. La situazione riguarda decine, forse centinaia, di interventi edilizi che si sono fermati prima di arrivare alla fine, lasciando molte case e edifici in attesa di lavori che non sono stati completati.

Napoli e il Superbonus 110, una storia d'amore finita male. In città e in provincia ci sono decine, se non centinaia, di cantieri abbandonati senza che i lavori fossero completati. Il motivo è che nel passaggio tra il Governo Conte e quello Meloni le erogazioni dello Stato si sono notevolmente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Superbonus e i cantieri non ancora terminatiIl Superbonus continua a far discutere, soprattutto nella questione della responsabilità fiscale.

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