Lavoro e morte | il dramma quotidiano nell’Irpinia dei cantieri

George Adrian Lupu, 39 anni, ha perso la vita mentre svolgeva il suo mestiere in un cantiere di Calabritto, in Irpinia. La causa dell’incidente sembra essere stata una caduta da un’altezza durante i lavori di ristrutturazione. L’uomo, originario della Romania, si trovava sul posto per un progetto di ampliamento di un edificio. La sua morte sottolinea ancora una volta il rischio quotidiano affrontato dagli operai nei cantieri locali. La vicenda ha suscitato immediatamente preoccupazione tra i colleghi.

Calabritto, 21 febbraio 2026 – Stamattina, a Calabritto, in provincia di Avellino, George Adrian Lupu, 39 anni, un muratore rumeno, è morto mentre lavorava. Un albero gli è piombato addosso mentre cercava di tagliare un arbusto. Un gesto quotidiano, come tanti, che in un attimo diventa una trappola mortale. Non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato trovato senza vita dai soccorritori, giunti in fretta sul posto, troppo tardi. La dinamica è chiara, semplice e tragica. I carabinieri delle stazioni di Calabritto e Senerchia hanno fatto i rilievi, e l’incidente è stato subito registrato. Il resto è una routine che non cambia mai: sequestro della salma, attesa dell’autopsia, indagini che non porteranno a nulla di nuovo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Dramma sul lavoro in Salento: muore 22enne nell’azienda di famigliaUn giovane di 22 anni ha perso la vita ieri a Casamassella, nel Salento, a causa di un incidente avvenuto nell’azienda di famiglia.

Dramma sul lavoro in Salento, 22enne muore nell’azienda di famiglia a CasamassellaLuca Pezzulla, un ragazzo di 22 anni, è deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nella ditta di famiglia a Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa, nel Salento.

