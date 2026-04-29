Superbonus e incentivi Agenzia delle Entrate pronta a inviare 45mila lettere a chi non è in regola

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'invio di circa 45.000 lettere a cittadini e contribuenti coinvolti in interventi di ristrutturazione edilizia. Questa operazione si basa su un incrocio di dati che ha evidenziato case per le quali non sono stati aggiornati gli importi della rendita catastale. Le lettere sono destinate a chi ha usufruito del Superbonus senza aver rispettato tutte le procedure richieste per la regolarizzazione.

L'incrocio dei dati ha fatto scattare una maxi-operazione di recupero legata al Superbonus: 45mila lettere di compliance sono pronte a partire, dirette a chi ha ristrutturato senza però aggiornare la rendita catastale dell'immobile. Al momento, i numeri fanno tremare: di 3.500 pre-controlli effettuati dal Fisco fino alla fine dello scorso anno, 1.550 hanno portato a individuare situazioni non in regola. Questo ha convinto gli organi preposti ad approfondire le verifiche. Nel corso dei controlli saranno mappati gli immobili non censiti ma, al contempo, si verificherà se presso il catasto siano stati correttamente registrati gli edifici ristrutturati mediante bonus.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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