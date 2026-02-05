Arrivano le lettere dell' Agenzia delle Entrate a chi sono destinate e a cosa fare attenzione

Le lettere dell'Agenzia delle Entrate stanno arrivando a circa 2,4 milioni di contribuenti italiani. Sono le cosiddette “lettere di compliance” e non sono certo un invito a brindare. Si tratta di comunicazioni che i contribuenti devono controllare bene, perché possono nascondere controlli o richieste di chiarimenti sulla propria situazione fiscale. Chi le riceve dovrà fare attenzione a non trascurarle, perché potrebbero portare a eventuali verifiche o sanzioni.

Si chiamano "lettere di compliance" e sono le comunicazioni, non esattamente delle più belle, che quest'anno saranno inviate 2,4 milioni di contribuenti italiani. Il mittente è l'Agenzia delle Entrate. Non si tratta di un accertamento formale, lo diciamo subito, ma sono un "antipasto": l'Agenzia.

