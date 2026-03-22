Un team di scienziati guidato dalla Australian National University ha annunciato la scoperta di tre nuove specie di grandi rettili nelle savane del Queensland settentrionale, finora rimaste sconosciute alla scienza ufficiale. Si tratta di tre varianti di varani di roccia, ribattezzati Varanus umbra, Varanus phosphoros e Varanus iridis, identificati grazie a un’analisi genetica che ha rivelato differenze evolutive profonde, risalenti a milioni di anni fa. Questa scoperta è considerata eccezionale poiché riguarda animali di dimensioni significative che, pur essendo stati avvistati in passato da appassionati locali, erano sempre stati erroneamente classificati come semplici varietà cromatiche di specie già note. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Nascosti tra le rocce per millenni: ecco i nuovi “draghi” dell’Australia. Ma i bracconieri sono già sulle loro tracce

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