Sul campo da golf di Trump arriva il Don Colossus la statua d’oro finanziata dal gruppo di criptovalute $PATRIOT

Sul campo da golf di Trump è stata posizionata una statua d’oro chiamata “Don Colossus”, finanziata dal gruppo di criptovalute $PATRIOT. Intanto, si avvicina il Cadillac Championship 2026, evento di rilievo del PGA Tour che si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio. La competizione rappresenta uno degli appuntamenti principali del circuito professionistico di golf negli Stati Uniti e a livello internazionale, organizzato dall’entità con sede in Florida.

Si avvicina l’inizio del Cadillac Championship 2026, evento di punta del PGA Tour in programma dal 30 aprile al 3 maggio, principale circuito professionistico maschile di golf negli Stati Uniti e nel mondo, organizzato dall’omonima entità con sede in Florida. Sarà ospitato per la seconda volta, dopo il 2016, dal campo da golf Blue Monster, di proprietà del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all’interno dell’omonimo Trump National Doral Golf Club. La particolarità di questa edizione? L’inaugurazione di un’opera dal titolo “ Don Colossus”, una statua rivestita in foglia d’oro e alta 4,5 metri che sembra ritrarre Trump subito dopo l’ attentato del 2024.🔗 Leggi su Open.online

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