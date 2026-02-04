Ryan Routh tentò di uccidere Trump su un campo da golf nascondendosi nei cespugli | condannato all' ergastolo

Ryan Routh ha tentato di uccidere Donald Trump nascondendosi tra i cespugli del campo da golf di West Palm Beach, in Florida. L’uomo si era nascosto tra le piante, aspettando il momento giusto, ma è stato arrestato e condannato all’ergastolo. La polizia ha confermato che Routh aveva pianificato di colpire l’ex presidente e ora dovrà trascorrere il resto della vita in cella.

È stato condannato all'ergastolo Ryan Routh, un uomo accusato di essersi nascosto tra i cespugli di un campo da golf in Florida - Trump International Golf Club di West Palm Beach - con un fucile semi automatico per tentare di assassinare Donald Trump, meno di due mesi prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024 che lo hanno riportato alla presidenza. Routh, 59 anni, è stato riconosciuto colpevole da una giuria lo scorso settembre di cinque capi d'accusa, tra cui tentato omicidio, dopo essersi difeso da solo durante il processo. Il giudice distrettuale statunitense Aileen Cannon ha emesso la sentenza a Fort Pierce, in Florida.

