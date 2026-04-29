Sudenti in azione per la memoria pulite le Pietre d’inciampo Senso di responsabilità civile

Gli studenti si sono messi in moto per rendere omaggio alla memoria, pulendo le Pietre d’Inciampo. Questo gesto, silenzioso ma significativo, dimostra un senso di responsabilità civile tra i giovani. L’iniziativa si inserisce in una serie di azioni volte a mantenere vivo il ricordo delle vittime della persecuzione e della guerra. La cura delle pietre rappresenta un momento di attenzione e rispetto verso il passato.

Ancora una volta i giovani sanno stupire, e questa volta lo fanno con un gesto concreto, silenzioso ma carico di significato. Non solo parole o lezioni ascoltate in aula, ma un’azione diretta che restituisce dignità a uno dei simboli più forti della memoria collettiva. Protagonisti sono alcuni.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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