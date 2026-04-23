Ecco due nuove pietre d’inciampo Zanni | Arricchiamo la memoria

Oggi nel quartiere di Montebabbio di Castellarano si svolgono le cerimonie per l’installazione di due nuove pietre d’inciampo. Le pietre sono dedicate a persone che hanno vissuto nella zona collinare e rappresentano un modo per ricordare le loro vite. L’evento coinvolge la comunità locale e si inserisce in una serie di iniziative per mantenere vivo il ricordo di chi ha abitato in quella zona.

A Montebabbio di Castellarano oggi sono in programma le cerimonie per le pose di due pietre d’inciampo dedicate a persone residente nella zona collinare di Montebabbio. Sono due delle 14 pietre d’inciampo che Istoreco, in collaborazione con enti locali, scuole e associazioni, ha posato e poserà nella provincia dal gennaio all’aprile 2026. Alle ore 10 appuntamento davanti alla casa di Camillo Barchi in via Montebabbio in località Case Bedeschi. Alle 11 si continua davanti alla casa di Nello Prodi in via Canicchio in località Canicchio di Sopra. Sono promosse da Istoreco, Comune di Castellarano, Anpi Castellarano, scuola secondaria di primo grado di Castellarano e Roteglia e Provincia di Reggio come momento di ricordo e riflessione dedicato a due abitanti locali morti a causa del fascismo e nazismo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco due nuove pietre d’inciampo. Zanni: "Arricchiamo la memoria" Notizie correlate Nuove pietre d’inciampo a UdineQuesta mattina si è svolto a Udine il secondo giorno di posa delle pietre d’inciampo dedicate a cittadini arrestati in città, deportati e...