Ancora orrore in Sudan Onu denuncia prove di un genocidio

L’Onu segnala che in Sudan, un nuovo episodio di violenza ha causato la morte di decine di civili. La causa principale è il conflitto tra le fazioni armate, che si combattono da settimane. Testimoni riferiscono di raid aerei e sparatorie nelle zone residenziali, con molte persone costrette a fuggire dalle case. Le immagini delle strade deserte e delle case distrutte si moltiplicano, mentre le organizzazioni umanitarie cercano di intervenire. La situazione resta critica e senza segni di miglioramento immediato.

Ancora orrore in Sudan: la guerra civile è una tragedia umanitaria. L'Onu denuncia prove di un genocidio, mentre un nuovo attacco ha ucciso decine di persone. Servizio di Leonardo Possati TG2000.