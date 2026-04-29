Sud Chiama Nord presenta le liste per Basile | oltre mille candidati tra Comune e circoscrizioni

Questa mattina a Palazzo Zanca sono state ufficialmente presentate le liste di Sud Chiama Nord a supporto del candidato sindaco Federico Basile. Le liste includono oltre mille candidati, distribuiti tra il Comune e le circoscrizioni. L’evento ha segnato l’avvio ufficiale della campagna elettorale e ha visto la partecipazione di rappresentanti del movimento e dei candidati. La presentazione ha sancito l’inizio delle attività politiche in vista delle prossime elezioni amministrative.

Sono state presentate questa mattina a Palazzo Zanca le liste di Sud Chiama Nord a sostegno del candidato sindaco Federico Basile. Complessivamente 1.010 i candidati, di cui 468 al Consiglio comunale – con 15 liste depositate (11 complete con 32 candidati, 2 da 30 e 2 da 28) – e 542 candidati.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni, quattro liste già pronte in Sud chiama Nord e un "esercito" di candidati tra i QuartieriLe indiscrezioni sul movimento del sindaco uscente Basile tra Comune e circoscrizioni, si parla di settecento esponenti in lizza. Elezioni, presentate le quindici liste di Sud chiama Nord: tra le novità Cantello e MessinaPalacultura strapieno per la sfilata di decine e decine di candidati a supporto del primo cittadino uscente. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: EleMe2026, cosa sta succedendo con le firme per le 15 liste di Sud chiama Nord; Sud Chiama Nord: Abbiamo già chiarito con atti alla mano che le firme non sono necessarie; Firme contestate, liste sotto accusa e replica di Sud chiama Nord: la campagna elettorale si infiamma tra carte e polemiche; Amministrative Messina, battaglia sulle liste di 'Sud chiama Nord': per Scurria 14 simboli su 15 sarebbero irregolari. Messina, Sud Chiama Nord: Pronti a 10mila firme in 48 ore. Non ci faremo intimidireIl leader Cateno De Luca accende i riflettori su indiscrezioni relative a una possibile nota della Regione che potrebbe incidere sulla fase di ammissione delle liste, rilanciando al contempo la capaci ... messina.gazzettadelsud.it Elezioni, ecco la lista dei candidati al Consiglio per Sud chiama Nord a sostegno di Luigi GentileL'appoggio di Cateno De Luca, con Noi Moderati, era già arrivato pubblicamente attraverso dei messaggi social. Il suo nominativo è fra gli assessori designati ... agrigentonotizie.it Un "esercito" per Sud chiama Nord: oltre mille candidati, 15 liste al Comune, 61 ai Quartieri https://gazzettadelsud.it/p=2202632 - facebook.com facebook