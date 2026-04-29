Un lotto di succo di mela e carota marchio Carrefour Bio è stato richiamato dal mercato a causa della presenza di frammenti di vetro. La catena di distribuzione ha deciso di procedere con questa misura in via precauzionale, invitando i consumatori a controllare le confezioni e a restituire eventuali prodotti ancora in casa. Non sono stati segnalati casi di ferimenti o incidenti legati a questo richiamo.

Carrefour ha disposto il richiamo precauzionale di un lotto di bevanda mela e carota a marchio Carrefour Bio. Il provvedimento è stato adottato dopo la segnalazione della possibile presenza di un frammento di vetro all’interno di una confezione. L’avviso è stato pubblicato il 26 aprile 2026 e riguarda bottiglie in vetro da 500 ml. Il prodotto coinvolto. La bevanda interessata dal provvedimento è identificata dai seguenti dati: marchio: Carrefour Bio;. denominazione di vendita: Bevanda di Mela e Carota;. formato: 500 ml;. lotto di produzione: corrispondente al termine minimo di conservazione (Tmc) 03102027, stampato sulla parte superiore del tappo;.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Succo di frutta richiamato per frammenti di vetro, attenzione a questo lotto

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