Mozzarella con la data di scadenza sbagliata attenzione a questo lotto

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di Mozzarella da latte del Mugello Bio, prodotto con il marchio Amù – Amore Bio. La notifica riguarda un errore nella data di scadenza stampata sulla confezione. I consumatori sono stati invitati a controllare le confezioni e a non consumare il prodotto se appartiene al lotto interessato. La comunicazione è stata resa nota ufficialmente dalle autorità sanitarie.

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo alimentare per un lotto di Mozzarella da latte del Mugello Bio a marchio Amù – Amore Bio. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un errore nella data di scadenza riportata sulla confezione, che potrebbe indurre il consumatore a utilizzare il prodotto oltre i tempi di sicurezza. Mozzarella richiamata, i dettagli. Nel dettaglio, il lotto coinvolto è il numero 098, con marchio di identificazione IT 09 68 UE. Sulle confezioni da 125 grammi (peso sgocciolato mentre il peso totale è 210 grammi) è stata erroneamente stampata la data di scadenza del 30 maggio 2026, mentre quella corretta è il 30 aprile 2026.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mozzarella con la data di scadenza sbagliata, attenzione a questo lotto Notizie correlate Leggi anche: “Attenzione, la data di scadenza indicata è sbagliata”: il Ministero della Salute ritira dal mercato un lotto di “Mozzarella da latte del Mugello BIO” Leggi anche: Richiamo di mozzarella Amù per un errore sulla data di scadenza, il lotto segnalato Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mozzarella bio richiamata per un errore di etichettatura: data di scadenza sbagliata; Mozzarella bio richiamata dal commercio per scadenza errata: l’avviso del Ministero della Salute; Richiamo di mozzarella Amù per un errore sulla data di scadenza, il lotto segnalato; Mozzarella bio ritirata dai supermercati per scadenza errata: cosa sapere sulla mozzarella Amù – Amorebio. Mozzarella con la data di scadenza sbagliata, attenzione a questo lottoIl Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo alimentare per un lotto di Mozzarella da latte del Mugello Bio a marchio Amù – Amore Bio. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un ... quifinanza.it Attenzione, la data di scadenza indicata è sbagliata: il Ministero della Salute ritira dal mercato un lotto di Mozzarella da latte del Mugello BIORichiamo per la Mozzarella da latte del Mugello BIO marchio Amù: l'etichetta indica maggio invece che aprile 2026 come scadenza ... ilfattoquotidiano.it Pasta al forno bianca con carciofi prosciutto cotto e mozzarella RICETTAhttps://blog.giallozafferano.it/ricettiamoconmary/pasta-al-forno-bianca-con-carciofi-prosciutto-cotto-e-mozzarella/ - facebook.com facebook Mozzarella bio richiamata dal commercio per scadenza errata: l’avviso del Ministero della Salute x.com