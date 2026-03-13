Fanno la spesa gratis poi tentano di fuggire usando lo scontrino di un succo di frutta per uscire dal supermercato | denunciati 4 giovani

Quattro giovani stranieri sono stati denunciati dai Carabinieri di Salsomaggiore Terme dopo aver tentato di uscire da un supermercato senza pagare, usando lo scontrino di un succo di frutta come biglietto per uscire. I ragazzi avevano fatto acquisti e poi cercato di scappare senza saldare il conto, ma sono stati fermati dalle forze dell’ordine e consegnati alla Procura di Parma.

I Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme sono intervenuti dopo la segnalazione del personale di un supermercato della zona, rintracciando i quattro sospetti proprio mentre si allontanavano a piedi i Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma quattro giovani cittadini stranieri. Si tratta di un 20enne e tre 21enni, residenti in provincia, ritenuti, a seguito di accurate indagini, i presunti responsabili in concorso tra loro di un furto di merce avvenuto all'interno di un supermercato ubicato a Salsomaggiore. L'episodio si è verificato nel pomeriggio del 6 marzo, intorno alle ore 15:30.