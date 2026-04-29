Successo per Nuove Voci per Guido 2026

Il concorso nazionale “Nuove Voci per Guido” si è svolto ad Arezzo il 29 aprile 2026, arrivando alla sua settima edizione. L’evento ha visto la partecipazione di cori giovanili e scolastici provenienti da diverse parti d’Italia, che si sono esibiti in una giornata dedicata alla musica e alla crescita artistica. La manifestazione ha coinvolto numerosi giovani e ha offerto loro un’occasione di confronto e di espressione.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Grande successo per la settima edizione del concorso nazionale “Nuove Voci per Guido ”, con protagonisti cori giovanili e scolastici provenienti da tutta Italia in una giornata all’insegna della musica, della condivisione e della crescita artistica. L’evento, molto partecipato, tenutosi nella suggestiva Chiesa di San Michele d i Arezzo, ha coinvolto 200 coristi, appartenenti a 8 cori in concorso provenienti da Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana ed Emilia-Romagna. A distinguersi su tutti sono stati il coro i Piccoli Cantori Padre Médaille di Pinerolo, vincitore della Categoria 1 e del Premio Speciale per la migliore esecuzione di un brano italiano contemporaneo con “Blu” di M.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Successo per “Nuove Voci per Guido 2026” How to become the man you want in 2026. Notizie correlate "Nuove Voci per Guido" il concorsoTutto pronto per la settima edizione del concorso nazionale “Nuove Voci per Guido” con cori giovanili e scolastici che propongono vari repertori... Leggi anche: Tutto pronto per il concorso nazionale per cori “Nuove Voci per Guido” alla Chiesa di San Michele Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Piccoli Cantori di Padre Medaille: primo premio ad Arezzo al concorso Nuove voci per Guido; Nuove voci e la cantautrice di X Factor al Tambourine; A Palazzo Ducale spazio alle giovani voci del Carlo Felice: grande successo per La Bohème; Grande successo per la V edizione di Biennale Tecnologia. Successo per Nuove Voci per Guido 2026Protagonisti i giovani cori, trionfano i Piccoli Cantori Padre Médaille di Pinerolo e Voci Bianche Audite Nova di Staranzano ... lanazione.it RinarrareRicordare: Aned cerca nuove voci per la Memoria con un concorso per gli studentiA partire dagli episodi del podcast ANEDdoti, le classi aderenti potranno riproporre la storia raccontata attraverso un linguaggio contemporaneo, da reel e TikTok a manifesti e canzoni, in un ... bergamonews.it I trent'anni di «Scarp de' tenis», nuove povertà e voci di strada come le scriverebbe Jannacci. Il primo numero nel 1996, in copertina il titolo «Vittoria» celebrava la prima storica sentenza che consentiva l'assegnazione di una residenza anagrafica per le perso - facebook.com facebook