Nuove Voci per Guido il concorso

È in programma la settima edizione del concorso nazionale “Nuove Voci per Guido”, un evento dedicato ai cori giovanili e scolastici. La manifestazione prevede esibizioni di gruppi provenienti da diverse regioni, che proporranno vari repertori musicali rappresentanti diverse epoche. La competizione si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo giovani cantanti e direttori di coro in un percorso di esibizioni live.

Tutto pronto per la settima edizione del concorso nazionale “Nuove Voci per Guido” con cori giovanili e scolastici che propongono vari repertori musicali in un viaggio tra epoche diverse. Importante momento di musica e condivisione che ha l’obiettivo di promuovere la coralità giovanile e scolastica attraverso un palcoscenico di grande valore artistico, l’appuntamento si terrà stamni dalle ore 10.30 presso la Chiesa di San Michele di Arezzo, a cura di Fondazione Guido d’Arezzo. Durante l’evento, con la direzione di Luigi Marzola, si alterneranno cori provenienti da tutta Italia che verranno ascoltati e valutati da una giuria d’eccezione...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Nuove Voci per Guido" il concorso GOT MY ROD, GOT MY BAIT, MIXED WITH A CLASIC CHRISTMAS SONG #fishing Notizie correlate Leggi anche: Tutto pronto per il concorso nazionale per cori “Nuove Voci per Guido” alla Chiesa di San Michele Andora chiama i talenti: il concorso che lancia le nuove vociIl sabato 25 aprile 2026, alle ore 21:00, il locale Brothers GJ di Andora ospiterà una tappa fondamentale del concorso regionale Vocinuove. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Tutto pronto per il concorso nazionale per cori Nuove Voci per Guido alla Chiesa di San Michele; Parte il concorso nazionale Nuove Voci per Guido; Dante in Musica con la pianista Alessandra Celletti a Noli - Diocesi di Savona; Isotta, Guido e Gaia, a 18 anni nei luoghi della Resistenza: Tutti qui per riflettere su passato e presente. Tutto pronto per il concorso nazionale per cori Nuove Voci per Guido alla Chiesa di San MicheleDomenica 26 aprile dalle 10.30 ad Arezzo ... msn.com Aprile Estro Armonico: parliamo di “cittadinanza musicale” Aprile è il mese in cui celebriamo i nostri percorsi dedicati alle nuove generazioni: la coralità che incontra nuove voci e sguardi curiosi. Lavoriamo con i giovani delle scuole della città attraverso lab - facebook.com facebook