Nuove Voci per Guido il concorso

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È in programma la settima edizione del concorso nazionale “Nuove Voci per Guido”, un evento dedicato ai cori giovanili e scolastici. La manifestazione prevede esibizioni di gruppi provenienti da diverse regioni, che proporranno vari repertori musicali rappresentanti diverse epoche. La competizione si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo giovani cantanti e direttori di coro in un percorso di esibizioni live.

Tutto pronto per la settima edizione del concorso nazionale “Nuove Voci per Guido” con cori giovanili e scolastici che propongono vari repertori musicali in un viaggio tra epoche diverse. Importante momento di musica e condivisione che ha l’obiettivo di promuovere la coralità giovanile e scolastica attraverso un palcoscenico di grande valore artistico, l’appuntamento si terrà stamni dalle ore 10.30 presso la Chiesa di San Michele di Arezzo, a cura di Fondazione Guido d’Arezzo. Durante l’evento, con la direzione di Luigi Marzola, si alterneranno cori provenienti da tutta Italia che verranno ascoltati e valutati da una giuria d’eccezione...🔗 Leggi su Lanazione.it

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