Successo per la serata dedicata al primo compleanno di Rescigno - Cucina Partenopea

Una serata dedicata al primo anniversario di Rescigno - Cucina Partenopea si è svolta con successo, mescolando momenti di alta cucina e musica d'autore dal vivo. L'evento ha attirato un pubblico vario, interessato a festeggiare il primo anno di attività del locale. Durante la serata sono stati serviti piatti rappresentativi della tradizione partenopea, accompagnati da esibizioni musicali che hanno coinvolto gli ospiti.

Una serata magica, sospesa tra l’eccellenza culinaria e l’emozione della grande musica d’autore, ha celebrato il primo anno di attività di Rescigno - Cucina Partenopea. Il ristorante di Via Foria 38, a Napoli, ha festeggiato il suo primo compleanno con un evento esclusivo che ha visto la.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leo Club Terni, serata dedicata alla cucina tipica turca: “Ponti culturali e progetti di solidarietà”Il profumo delle spezie ottomane e il calore dell’ospitalità umbra uniti in un abbraccio ‘virtuale’. Giuseppe Scicchitano: la metamorfosi della cucina partenopea d’autoreNon solo un grande evento della cronaca gastronomica partenopea, ma un vero atto di ridefinizione geografica e sentimentale. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La cucina napoletana di Luciano Pignataro: un libro che va oltre la cartolina; Roberto Di Pinto, stella Michelin dalla cucina napoletana: cucina solo piatti vincenti; CASTELLAMONTE - Un angolo di Napoli vive in città: un grande successo la serata partenopea al Civico 19 - FOTO e VIDEO; Giovane si gode la buona cucina napoletana. Il brasiliano ha cenato da Steakhouse. Successo in Turchia per la settimana della cucina italianaSi è conclusa con grande successo in Turchia la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, che dal 15 al 28 novembre ha offerto un ricco programma realizzato dall'Ambasciata d'Italia ad Ankara, dal ... ansa.it IT La Trippa di Vitello alla Napoletana racchiude la tradizione e la storia della cucina partenopea. E' giunto il momento di scoprire e gustae questa eccellenza. Assaporala abbinata ad un ottimo Piedirosso. GB Neapolitan-style veal tripe embodies the tradition - facebook.com facebook