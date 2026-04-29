subito sold out a popsophia spettatori da tutta italia

Il festival Popsophia, che si terrà ad Ancona dall’8 al 10 maggio, ha registrato il tutto esaurito. Le persone provenienti da 123 città italiane, spaziando dal Piemonte alla Sicilia, hanno acquistato i biglietti per partecipare agli eventi dedicati al tema della Melancholia. La partecipazione numerosa testimonia l’interesse per questa edizione, che si svolgerà nel capoluogo marchigiano per tre giorni.

Arrivano da 123 città in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia. È il pubblico che farà tappa ad Ancona dall’8 al 10 maggio per gli appuntamenti di Popsophia che quest’anno dedica il festival al tema della Melancholia. Il Teatro delle Muse e la Pinacoteca Podesti si apprestano ad ospitare migliaia di presenze in arrivo da tutto lo Stivale. Martedì pomeriggio alle 14 all’apertura delle prenotazioni il portale è stato preso d’assalto e in pochissimi minuti in contemporanea si sono collegati a migliaia per riservare il proprio posto gratuitamente facendo registrare il tutto esaurito sia per i pomeriggi al Ridotto delle Muse sia per i philoshow al teatro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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