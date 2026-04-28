L’Europarlamento chiede una legge Ue sullo stupro basata sull’assenza di consenso La destra italiana si spacca

Il Parlamento europeo ha approvato una richiesta di inserire nelle leggi dell'Unione una definizione di stupro basata esclusivamente sull'assenza di consenso, in linea con la convenzione di Istanbul. La decisione ha suscitato divisioni tra i membri della destra italiana, alcuni dei quali si sono opposti alla proposta. La questione riguarda come sia possibile qualificare legalmente il reato di stupro all’interno del quadro normativo europeo.

Il Parlamento europeo chiede di inserire nella normativa Ue la definizione di stupro basata sull’assenza di consenso, come previsto dalla convenzione di Istanbul. La risoluzione è stata approvata con 447 voti a favore, 160 contrari e 43 astensioni: il via libera è stato accolto da un applauso dell’Aula. Un’approvazione che va nella direzione opposta rispetto a quanto succede in Italia, dove il ddl che avrebbe dovuto inserire il concetto di “consenso” è stato stravolto dalla relatrice leghista Giulia Bongiorno che ha preferito puntare invece sull’espressione del dissenso. Non a caso il fronte italiano si è diviso anche a Strasburgo: hanno...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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L'Europarlamento chiede legge Ue sullo stupro basata su assenza di consenso. Approvata risoluzione per allinearsi a Convenzione di Istanbul, applauso in Aula. #ANSA - facebook.com facebook

L'Europarlamento chiede legge Ue sullo stupro basata su assenza di consenso. Approvata risoluzione per allinearsi a Convenzione di Istanbul, applauso in Aula. #ANSA x.com