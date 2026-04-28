Stupro l’Europa cambia rotta | ‘Senza consenso è reato’

L’Unione europea sta adottando una nuova direzione nella legislazione sullo stupro, con l’obiettivo di chiarire che ogni atto sessuale senza consenso costituisce reato. Nel quadro di questo cambiamento, si lavora a una definizione uniforme che rafforzi le tutele per le vittime e uniformi le norme tra i diversi paesi membri. La modifica mira a rendere più chiara e coerente la legislazione in materia di reati sessuali in tutta l’Unione.

Un passaggio politico decisivo: l’Unione europea punta a una definizione unica di stupro fondata sul consenso e su tutele più forti e uniformi per le vittime IlParlamento europeoha approvato a larga maggioranza una risoluzione che punta a cambiare il modo in cui lostuproviene definito e perseguito nell’Unione. Con447 voti favorevoli, 160 contrari e 43 astensioni, l’Aula di Strasburgo ha chiesto una nuova legislazione europea fondata su un principio chiaro:senza consenso, è stupro.Un passaggio politico forte, accolto da un applauso, che segna una direzione precisa per ilfuturo del diritto penale europeo. La risoluzione invita laCommissione europeaa presentare una proposta legislativa che introduca unadefinizione comune di stupro in tutti gli Stati membri,superando le normative ancora basate sull’uso della forza o della violenza.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stupro, l’Europa cambia rotta: ‘Senza consenso è reato’ Notizie correlate Senza consenso è stupro: il corteoCentinaia i partecipanti domenica pomeriggio alla mobilitazione cittadina contro il cosiddetto DDL Bongiorno, promosso come proposta di modifica... "Senza consenso è stupro", presidio di protesta a CataniaContro il cosiddetto “Ddl stupri” il presidio si terrà domenica 15 febbraio alle ore 10. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dalla crisi energetica alla definizione di stupro: di cosa si parlerà a Strasburgo; Bilancio UE e crisi energetica: lunedì si apre la plenaria del Parlamento Europeo; Crans-Montana e spese mediche, l’Italia non pagherà; Donazzan (FdI), 'la proposta italiana sullo stupro inasprisce le condanne'. Guarda (Avs), 'Pe fa la storia con definizione stupro basata sull'assenza di consenso'Il Parlamento europeo ha fatto la storia: abbiamo votato la definizione di stupro basata sull'assenza di consenso per tutta l'Europa. (ANSA) ... ansa.it UE, chiesta una nuova legge sullo stupro basata sull'assenza di consenso: applausi in aulaGli eurodeputati hanno chiesto alla Commissione europea una nuova normativa complementare alla direttiva Ue del 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e contro quella domestica. Si chiede infa ... notizie.it Il Parlamento Europeo ha chiesto alla Commissione Europea di presentare una proposta legislativa che stabilisca una definizione comune di stupro, basata sull'assenza del consenso. Nel testo, votato con 447 sì, 160 no e 43 astensioni, i deputati invitano gli x.com L'Europarlamento chiede legge Ue sullo stupro basata su assenza di consenso. Approvata risoluzione per allinearsi a Convenzione di Istanbul, applauso in Aula. #ANSA - facebook.com facebook