Gambizzato dopo una lite in via Martiri di via Fani | pene ridotte in Appello ai cugini Bruno

Subito dopo l'accaduto, Antonello Frascolla si era recato da solo in pronto soccorso. Caduta l’aggravante mafiosa, la condanna è scesa da tre anni a 2 anni e quattro mesi. Appartenuti al clan Moretti, i due Bruno, Antonio e Giuseppe, sono rispettivamente figlio e nipote di Rodolfo Bruno, il ‘Primitivo’ della Società Foggiana assassinato il 15 novembre 2018 all'interno del bar annesso ad un'area di servizio lungo la Statale 673, alle porte di Foggia (qui le immagini video). Verosimilmente proprio in risposta ai colpi d'arma da fuoco esplosi da Giuseppe Bruno all'indirizzo di 'Antonello' Frascolla. Nell'ambito dello stesso procedimento Salvatore Di Gioia, cognato della vittima, è stato condannato in secondo grado a una pena di diciannove mesi per porto illegale d'arma. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

