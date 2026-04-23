Stupro di gruppo dopo la discoteca assolti i calciatori Lucarelli jr e Apolloni | sentenza ribaltata in appello

La corte d’Appello di Milano ha annullato la condanna di primo grado nei confronti di due calciatori coinvolti in un caso di stupro di gruppo avvenuto in una discoteca. La sentenza ha stabilito che il fatto non sussiste, portando all’assoluzione dei due atleti. In precedenza, erano stati condannati in primo grado, ma la decisione è stata ribaltata in appello.

Il fatto non sussiste. Questa la sentenza con cui la corte d’Appello di Milano ha annullato la condanna in primo grado inflitta ai calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano, e Federico Apolloni. Tutti e due sono accusati, insieme a tre amici, anche loro imputati.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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