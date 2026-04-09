Sesto punta agli studenti | 500 nuovi posti letto in via Milanese

Sesto si avvicina all’apertura di una nuova struttura di via Milanese destinata a studenti fuori sede. La struttura, con 500 nuovi posti letto, è quasi pronta e sarà operativa già dalla prossima estate. Questa novità punta a rafforzare l’offerta di alloggi per gli studenti che frequentano le università della zona. La realizzazione di questa struttura rappresenta un passo importante per la città nel settore dell’accoglienza universitaria.

Sesto si prepara a trasformarsi in un polo strategico per l’accoglienza universitaria, con la struttura di via Milanese che è ormai pronta per accogliere i primi studenti fuori sede durante la prossima estate. L’edificio, nato dalla riconversione della vecchia sede Enel dopo due anni di cantieri, prevede la consegna ufficiale dei lavori entro luglio e l’apertura definitiva degli spazi ad settembre. L’intervento su via Milanese rappresenta un tassello fondamentale in un piano urbanistico più vasto che punta a risolvere la carenza di alloggi per i giovani che studiano nel capoluogo. La nuova costruzione si sviluppa su 14 piani e ha richiesto un investimento privato pari a 57 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sesto punta agli studenti: 500 nuovi posti letto in via Milanese Residenze universitarie in città: "Nei prossimi anni 500 posti letto in più per gli studenti"Il sindaco Alessandro Canelli ha fatto il punto sugli studentati in città, fra progetti in approvazione e lavori che partiranno a breve Nei prossimi... Pnrr sanità: 5,7 milioni per nuovi posti letto a CittàUn tavolo di confronto ha il direttore generale Emanuele Ciotti illustrare lo stato degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza...